Nachhilfe von Samantha Cohen Die engste Beraterin der Queen: Herzogin Meghan lernt von der Besten

"Samantha the Panther", also Samantha der Panther, nimmt, laut Aussage der Daily Mail, "kein Blatt vor den Mund" und wird Herzogin Meghan damit das richtige Durchsetzungsvermögen an die Hand geben, um auf dem schwierigen Parkett des Adels bestehen zu können. Ein Jahr lang wird sie Prinz Harry und seine Gattin Meghan begleiten und beraten. Die Herzogin ist dabei angeraten, "sechs Monate lang genau zuzuhören und zu lernen", wie die "Daily Mail" schreibt. Bereits bei der Hochzeit hatte Cohen eine bedeutende Rolle in der Anleitung des jungen Brautpaares gespielt.