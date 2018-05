Nachforschung der CNN Morgan Freeman: Acht Frauen erheben schwere Vorwürfe

Eine damals Mitte 20-jährige Produktions-Assistentin, die unerkannt bleiben will, sei am Set von Freemans Film "Abgang mit Stil" im Jahr 2015 vermehrt Opfer seiner sexuellen Belästigung geworden. Einmal habe er sogar versucht, ihren Rock anzuheben, heißt es bei "CNN Entertainment" weiter. Co-Star Alan Arkin (84) habe ihn schließlich aufgefordert, damit aufzuhören. Ähnlich soll es bei einer anderen Frau am Set von "Die Unfassbaren - Now You See Me" geschehen sein. Von Seiten des Schauspielers gab es zu den Vorwürfen noch kein Statement.