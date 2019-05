Nachfolgerin von Neda Rahmanian Jasmin Gerat ist neue Kommissarin im "Kroatien-Krimi"

Neuer Job für die Schauspielerin und Moderatorin Jasmin Gerat (40): Wie sie selbst in der "Bild am Sonntag" bestätigte, ist sie die Nachfolgerin der scheidenden Neda Rahmanian (40) in der ARD-Reihe "Der Kroatien-Krimi". Bereits im nächsten Fall wird sie demnach an der Seite von Lenn Kudrjawizki (43) zu sehen sein. "Die neue Kommissarin im Ermittlerteam zu sein, ist für mich wie ein Sechser im Lotto", sagt Gerat, die mütterlicherseits tatsächlich kroatische Wurzeln hat.