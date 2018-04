Nachfolger von Jupp Heynckes Niko Kovac: Der wohl neue Bayern-Trainer im Porträt

Niko Kovac: Ein Trainer mit Prinzipien

Über Salzburg ist Kovac zumindest im Fußball längst hinausgewachsen. Der in Berlin geborene Kroate hat eigentlich einen Vertrag bis 2019 in Frankfurt. Er hat die Eintracht 2016 übernommen. Damals stand der Verein auf dem Relegationsplatz. Genau zwei Jahre später ist man bis in den Bereich der Champions-League-Kandidaten vorgestoßen. Niko Kovac gilt als ein Mann der Prinzipen. Und mit diesen Prinzipien hat auch der Erfolg von Eintracht Frankfurt etwas zu tun. Es ist kein Zufall, dass seine Mannschaft zu denen gehört, die in der Bundesliga am meisten läuft, am härtesten trainiert, am gelehrigsten den Anweisungen ihres Trainers folgt oder sich am schnellsten von sportlichen Rückschlägen erholt. "Ich versuche, vorweg zu gehen. Ich verlange sehr viel von mir selbst - und das verlange ich auch von anderen", sagt Kovac. "Das ist mein Naturell. Das kann ich nicht ändern, das werde ich nicht ändern."