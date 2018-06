Nachfolger von Ernst Wolowicz Arbeiterwohlfahrt-Chef Christoph Frey wird neuer Münchner Stadtkämmerer

Johann Altmann von der Bayernpartei zweifelte dagegen an, ob eine Ausschreibung überhaupt sinnvoll sei. Zu oft habe es in der Vergangenheit "Scheinausschreibungen" gegeben. "Die Entscheidung stand vorab fest und war eine politische", so Altmann. Er kündigte bereits an, Frey bei der Wahl nicht zu unterstützen.