München - Der Stadtrat hat am Mittwoch Christoph Frey zum neuen Leiter der Stadtkämmerei und damit zum Herren über die städtischen Finanzen gewählt. Auf ihn entfielen 46 von 53 gültigen Stimmen. 26 Stimmen waren ungültig. Frey tritt am 1. November für zunächst sechs Jahre die Nachfolge des langjährigen Stadtkämmerers Dr. Ernst Wolowicz an, der zum 31. Oktober mit 65 Jahren in den Ruhestand geht.