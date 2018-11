Nachfolger von Blake Shelton Idris Elba: Brite kann die Wahl zum "Sexiest Man Alive" kaum fassen

Über die Wahl von US-Country-Star Blake Shelton (42) zum "Sexiest Man Alive" im vergangenen Jahr wurde viel gelacht und noch mehr gelästert. Derartige Unkenrufe dürften in diesem Jahr ausbleiben, denn mit Hollywood-Schauspieler Idris Elba (46) scheint ein mehr als würdiger Nachfolger gefunden. Das US-Magazin "People" kürte den britischen Star aus Serien wie "The Wire" und Filmen der Marke "Thor: Tag der Entscheidung" zum Heißesten, was die Männerwelt zu bieten hat.