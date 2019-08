München - Es ist am Ende keine schwierige Entscheidung gewesen: Der Feriensenat des Stadtrats hat gestern in nicht-öffentlicher Sitzung den SPD-Stadtrat und Diplom-Betriebswirt Gerhard Mayer (57) zum neuen Amtsleiter fürs städtische Amt für Wohnen und Migration ernannt. Er folgt Amtschef Rudolf Stummvoll (65) nach, der in Pension geht.