Die 59-jährige Menges dagegen kann auf ihre Erfahrung pochen – und auf ihr Geschlecht. Noch sieht es zwar nicht so aus, als würden die Frauen in der Rathaus-CSU unbedingt eine der ihren auf den Bürgermeister-Thron hieven wollen. Der notorische Frauenmangel in Spitzenpositionen bei der CSU könnte Menges aber trotzdem die Favoritenrolle verschaffen.

Sollte sich trotzdem Theiss durchsetzen, könnte das auch schon ein kleiner Fingerzeig dafür sein, wer die CSU 2020 als Oberbürgermeister-Kandidat in die Kommunalwahl führt. Auch da werden Theiss nämlich entsprechende Ambitionen nachgesagt.

Öffentlich geäußert hat sich Theiss zu einer möglichen Spitzenkandidatur 2020 bislang zwar nicht. Ebenso wenig die neue Kommunalreferentin Kristina Frank, die ebenfalls immer wieder locker mit dem OB-Sessel kokettiert. Fraktionschef Manuel Pretzl aber, der wohl auch in dieser Frage gewisse Vorrechte hätte, gilt nicht als Frontmann, der sein Konterfei gerne überall in der Stadt auf Plakaten kleben hat. So läuft es momentan tatsächlich eher auf Frank oder Theiss hinaus.

Der Rathaus-CSU stehen also wegweisende Personalentscheidungen ins Haus. Gut, dass man sich da nicht auch noch groß um den Posten des Wirtschaftsreferenten kümmern muss. Dieses Amt hatte Bürgermeister Schmid in Personalunion bekleidet. Für diesen Job sucht die CSU aber eine externe Lösung außerhalb der eigenen Fraktion.

Lesen Sie hier: Landtagswahl: München wird grün