München - Allgemein wurde vermutet, das Rathaus fahnde mindestens bundesrepublikweit oder gar international nach einem Nachfolger für den in einem guten halben Jahr ausscheidenden Hans-Georg Küppers. Denn seit dem in den Siebzigern amtierenden Jürgen Kolbe kamen alle Kulturreferenten der Landeshauptstadt von außen: aus dem Verlagswesen, von der Universität oder wenigstens aus einer anderen Stadt wie Küppers, der zuvor in Bochum wirkte.