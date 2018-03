Bereits in der Vergangenheit hatte der Trainer immer wieder beteuert, seinen Vertrag trotz der Charme-Offensive von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht zu verlängern. Am Sonntagabend ließ er ähnliches durchklingen: "Es ist sicher die letzte Begegnung von uns beiden in der Liga", sagte der Triple-Trainer nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg in Richtung seines Kollegen Christian Streich. Die Suche nach einem Nachfolger auf dem Trainerstuhl des Rekordmeisters geht also weiter.