Nach zweimonatiger Beziehung Nick Jonas und Priyanka Chopra sind offenbar verlobt

Demnach soll der Sänger seiner Liebsten an ihrem 36. Geburtstag die Frage aller Fragen gestellt haben, als die beiden den Tag in London feierten. "Sie sind sehr glücklich", so der Insider gegenüber "People". Jonas habe sogar eine Tiffanys-Filiale schließen lassen, damit er ganz in Ruhe den passenden Ring aussuchen könne. "Seine Freunde und seine Familie haben ihn noch nie so gesehen und sie freuen sich alle für ihn. Er meint es definitiv sehr ernst mit ihr", so der Insider weiter.