Nach Zitteranfall Angela Merkel: Wie stressig ist der Alltag der Kanzlerin?

Höhere Belastung als Normalbürger

Ihr ganz normaler Alltag dürfte, rein zeitlich betrachtet, für einen Normalbürger der totale Ausnahmezustand sein. In der Regel steht sie morgens zwischen 6:00 und 6:30 Uhr auf. Wenn ihr Tag nicht völlig durchgetaktet ist, macht sie ihrem Ehemann Prof. Joachim Sauer (70) in ihrer Mietwohnung neben der Berliner Museumsinsel das Frühstück, wie selbst einmal sagte.

Sie könnte auch in der Dienstwohnung des Kanzleramts logieren, wie es ihr Vorgänger Gerhard Schröder (75) gemacht hat, da wären die Wege kürzer. Doch Merkel schätzt die wenigen Stunden Privatsphäre, obwohl auch da stets der Personenschutz dabei ist. Zwischen 7:00 und 8:00 Uhr bringt sie ein gepanzerter Dienstwagen (Audi A8) ins Kanzleramt. In ihrem Büro im siebten Stock überfliegt sie die Nachrichtenlage und eine Auswahl an Presseartikel, die ihre Mitarbeiter zusammengestellt haben.

8:30 Uhr: Die tägliche Morgenlage in einem abhörsicheren Raum. Merkel trifft sich mit etwa zehn engsten Mitarbeitern, unter anderem ihre Büroleiterin, der Kanzleramtschef und der Regierungssprecher. Die Runde spricht auch streng vertrauliche Themen offen an, Details dringen nicht nach draußen, Zuwiderhandlungen werden mit Zutrittsentzug geahndet.

Um 9:30 Uhr ist zum Beispiel jeden Mittwoch Kabinettssitzung mit allen Ministern bzw. deren Stellvertretern. Das Gremium berät und beschließt unter dem Vorsitz der Kanzlerin die nächsten Vorhaben der Bundesregierung, z.B. Gesetzentwürfe, Verordnungen oder Initiativen. Im Anschluss daran steht, falls keine anderen Termine anfallen, was in aller Regel der Fall ist, normale Regierungsarbeit am Schreibtisch im Kanzlerbüro auf dem Tagesprogramm. Dafür sind zwei Stunden vorgesehen.

Komplett durchgetakteter Tag

In der Mittagszeit empfängt die Kanzlerin häufig Gäste und ab und an Staatsgäste wie in dieser Woche den ukrainischen Präsidenten. Dann wird nach der Begrüßung mit militärischen Ehren gemeinsam gegessen, das Menü bereitet der Koch des Kanzleramts zu. Eine Pause ist für die Kanzlerin aber nicht vorgesehen, denn unmittelbar nach dem Essen tritt sie mit ihrem Gast vor die Presse. Anderthalb bis zwei Stunden sind in der Regel für solche Termine vorgesehen. Anschließend zieht sich Angela Merkel um und lässt sich von ihrer Stylistin noch mal schminken und frisieren.

Am Nachmittag geht Angela Merkel meist auf Reisen. Es sind Besuche, Empfänge und Reden in Deutschland, oft auch im näheren Ausland (z.B. Brüssel) vorgesehen. Dabei benutzt sie Regierungsflugzeuge, Hubschrauber oder ihren Dienstwagen. Heute steht z.B. ein Besuch in Goslar an, am Abend nimmt die Kanzlerin an der Konferenz "Morals and Machines" in der Frauenkirche in Dresden mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik teil.

Der Samstag ist gemeinhin ebenfalls für Besuche und Gespräche vorgesehen. Möglicherweise ergibt sich dann schon mal die eine oder andere Gelegenheit, etwas früher am Tag in die Privatwohnung zu kommen. Die Abende unter der Woche sind für Veranstaltungen mit Arbeitsessen vorgesehen.

Der Arbeitstag der Kanzlerin endet zwischen 22 Uhr (im günstigsten Fall) und Mitternacht oder darüber hinaus. Bei Ereignissen wie Koalitionsverhandlungen, Gipfeltreffen, Eurokrise etc. ist die Nachtruhe eher kurz, und am nächsten Tag wartet der nächste Arbeitsmarathon.