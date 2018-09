Nach zahlreichen Spekulationen Alec Baldwin bestätigt: "Justin und Hailey haben längst geheiratet!"

Untermauert wird seine Aussage mit der Tatsache, dass das Paar nur drei Tage zuvor in einem Standesamt in New York gesichtet wurde. Hailey selbst versuchte zwar der Gerüchteküche mit einem Instagram-Post den Garaus zu machen, indem sie schrieb: "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!" Das widerspricht allerdings den Aussagen eines Insiders, der kürzlich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" verlauten ließ: "Sie sind losgezogen und haben es getan ohne auf jemanden zu hören." Eine große nachträgliche Hochzeitsparty sei dennoch in Planung. "Sie werden ein großes Event daraus machen, vor Gott und allen, die sie lieben."