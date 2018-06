Nach "X-Factor"-Verpflichtung Ayda Field landet den nächsten großen TV-Deal

Arbeitsintensive Wochen stehen bevor

Bereits in dieser Woche würden die Dreharbeiten für die TV-Show beginnen, die nach fast einem ganzen Jahrzehnt wieder auf die Fernsehbildschirme zurückkehrt. Zuletzt war die Show 2007 und 2009 in Großbritannien ausgestrahlt worden. In der Original-Show aus den Vereinigten Staaten führte der jetzige US-Präsident Donald Trump (72) von 2004 bis 2015 durch die Sendung. Anschließend übernahm Arnold Schwarzenegger (70) als Host, der aber im März 2017 seinen Ausstieg bekannt gab.