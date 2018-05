Zu dem Zeugenaufruf wurde ein Foto der mutmaßlich getöteten Person gezeigt. Auf einer Demonstration am 17. Mai hielten Teilnehmer Schilder in die Höhe, auf denen stand: "Her name was Ioana". Auf Nachfrage der AZ vor zwei Wochen teilte Quentin Rothammer für den Vorstand des Selbsthilfevereins VivaTS München, mit: "Wir suchen selbst nach Informationen."