Der Tierpark bittet daher alle Besucher, die "Null-Euro-Tickets" mit Augenmaß, genauer Planung und wirklichem Bedarf zu buchen, damit jeder Interessent, die Chance auf einen Zoobesuch hat.

Gastro und Zooshops dürfen ab Montag wieder öffnen

So überrascht man in Hellabrunn von dem Run auf die "Null-Euro-Tickets" war, so schnell hat man auf die Situation reagiert. Bereits ab dem 12. Mai wurde eine "Feierabend-Happy-Hour" für die "Null-Euro-Tickets" auf "München Ticket" initiiert. Sollten also im Rahmen der aktuell zulässigen Tagesbesucherzahl noch freie Plätze für den Folgetag verfügbar sein, können Berechtigte kurzfristig am Vorabend noch ein "Null-Euro-Ticket" ergattern. "Diese "Happy Hour" wird täglich ab ca. 17 Uhr aktiviert, sofern Kartenkontingente verfügbar sind.

Die gebuchten Tickets müssen ausgedruckt (bei "Null-Euro-Tickets" auch der entsprechende Berechtigungsnachweis) und am Besuchstag an der Tierparkkasse vorgezeigt werden.

Ab Montag, 18. Mai 2020, kann man in Hellabrunn zudem einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen. Dann dürfen die To-Go- und Biergartengastronomie sowie die Zooshops im Rahmen der behördlichen Schutzmaßnahmen wieder öffnen.

