Nach Vorwürfen gegen Asia Argento MeToo-Aktivistin Mira Sorvino ist erschüttert

Wie die "New York Times" berichtet, soll Argento dem Schauspieler 380.000 Dollar gezahlt haben, damit er mit den Vorwürfen nicht an die Öffentlichkeit geht. Argento bestreitet, je irgendeine Form von sexueller Beziehung mit Bennett geführt zu haben. Die beiden lernten sich 2004 bei den Dreharbeiten zum Film "The Heart Is Deceitful Above All Things" kennen. Sie pflegten eine enge Freundschaft seitdem. Der angebliche Missbrauch soll stattgefunden haben, als Bennett 17 Jahre alt war.