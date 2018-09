Nach Vorfall auf Kreuzfahrtschiff Daniel Küblböck: Seine Familie klammert sich an die Hoffnung

Noch immer wird nach dem vermissten Daniel Küblböck (33, "You Drive Me Crazy") gesucht. Der Sänger war in den frühen Morgenstunden des 9. Septembers (Ortszeit) im Seegebiet vor der kanadischen Küste von Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAluna gesprungen. "Die Suche blieb bislang erfolglos", bestätigt AIDA Cruises auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news am Montagmorgen.