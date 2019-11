Nach versöhnlichem Abschluss Luke Mockridge: "Luke! Die Greatnightshow" bekommt eine Fortsetzung

Nach einem starken Beginn verbuchte "Die Greatnightshow" von Comedian Luke Mockridge (30, "LUKE! Die Schule und ich") immer geringere Zuschauerzahlen. Zuletzt war der Marktanteil in der Zielgruppe zwischen 14 bis 49 Jahren nur noch im einstelligen Bereich. Zur vorerst letzten Sendung am vergangenen Freitag schalteten immerhin 780.000 Menschen der relevanten Zielgruppe ein. Das entspricht einem Marktanteil von 9,4 Prozent - ein versöhnlicher Abschluss also für die Sendung. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für die Fans.