Nach Verlegerchaos Woody Allen hat seine Memoiren veröffentlicht

Affäre mit der Stieftochter

In "Apropos of Nothing" blickt der gebürtige New Yorker auf sein turbulentes Leben zurück. Im Vordergrund der Memoiren steht seine umstrittene Affäre mit Soon-Yi Previn (49). "Zu Beginn unserer Beziehung war unsere Lust so groß, dass wir kaum die Hände voneinander lassen konnten", beschreibt Allen die Liaison, die 1992 für Furore sorgte - Soon-Yi war damals 22, Allen 56 und mit Previns Adoptivmutter Mia Farrow verheiratet. In "Apropos of Nothing" beteuert der heute 84-Jährige jedoch, dass er bereits von Farrow getrennt gewesen sei, als er sich mit dem Mädchen einließ. 1997 heiratete er Previn mit der er inzwischen zwei Kinder hat; ihr hat Allen das Buch gewidmet.