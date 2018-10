München - Ein Aufschrei ging durch München als bekannt wurde, dass die MVG einem jungen Vergewaltigungsopfer als Entschuldigung eine kostenlose Sonderfahrt in einer Partytram angeboten hat. Ein Aufschrei, weil sich die Tat ebenfalls in einem öffentlichen Verkehrsmittel in München ereignet hat. Im Juni dieses Jahres wurde die damals 18-Jährige von einem U-Bahnfahrer in der U-Bahn missbraucht.