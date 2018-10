Nach unglücklicher Niederlage Löw will keinen radikalen Wandel

Da kämpfe einer um seinen Job, gegen seine Ablösung. Bei einer Gruppe war all dies in Paris überhaupt nicht angekommen – bei seinen Spielern. "Keiner ist auf den Gedanken gekommen, dass es keine Zukunft für unseren Bundestrainer gibt", sagte Nationaltorwart Manuel Neuer, der Kapitän. Schon gar nicht nach diesem respektablen wie unglücklichen 1:2 gegen Weltmeister Frankreich am Dienstagabend.