Nach Unfall im Juni Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist querschnittsgelähmt

Die elfmalige Weltmeisterin kollidierte mit rund 60 Kilometern die Stunde beim Training in Cottbus mit einem anderen Fahrer und konnte erst einen Monat später die Intensivstation wieder verlassen. Ihr Rückenmark sei am siebten Brustwirbel durchtrennt worden, gab Vogel nun bekannt. "Ich wollte nicht, dass man mich so verletzt sieht", sagte Vogel nun im "Spiegel"-Interview, deshalb habe sie nach ihrem Unfall "bewusst die Ruhe" gesucht.