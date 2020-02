Nach unerwartetem Liebes-Comeback Erol Sander und Caroline Goddet geben Freunden Schuld am Rosenkrieg

Der Knoten ist geplatzt

Auch die Scheidung, in der das Paar seit 2017 lebte, ist "ad acta gelegt", berichtet der Schauspieler weiter. Ihm sei in den vergangenen Jahren klar geworden, "wie wertvoll Familie ist und wie sehr ich meine Liebsten vernachlässigt habe". Gemeinsam mit Goddet hat er zwei Söhne im Alter von neun und 17 Jahren. Bei einem Gespräch auf Augenhöhe, einem Spaziergang und einem Telefonat Mitte Januar habe sich der Streit des Paares schließlich in "Einzelteile aufgelöst. [...] Es war, als wäre ein Knoten zwischen uns geplatzt", freut sich Sander.