Nach Überdosis auf Entziehungskur Demi Lovato sagt alle restlichen Konzerte ihrer Tour ab

Nachdem sie wegen einer Überdosis in die Klinik eingeliefert worden war, hat Demi Lovato (25, "Sorry Not Sorry") vor Kurzem eine Entziehungskur angetreten. Das hat jetzt auch Konsequenzen für ihre Fans. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurden die noch ausstehenden Konzerte ihrer "Tell Me You Love Me"-Tour nun vom Veranstalter abgesagt. Geplant waren demnach noch Auftritte in Mexiko und Südamerika.