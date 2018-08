Nach Twitter-Attacke des US-Präsidenten Wegen LeBron James: Melania Trump fällt ihrem Mann in den Rücken

Selbst First Lady Melania Trump (48) kann den verbalen Angriff ihres Mannes gegen Basketball-Star LeBron James (33) in keinster Weise gutheißen. Nur Stunden nachdem der US-Präsident den US-Sportler in einem Tweet indirekt als Dummkopf bezeichnet hat, ließ sie über ihre Sprecherin Stephanie Grisham ein Statement veröffentlichen, in dem sie sich scheinbar auf die Seite von James stellt.