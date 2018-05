Nach Trennung von Jenna Dewan Channing Tatum sagt Hollywood "Goodbye"

Jeder braucht irgendwann einmal einen Tapetenwechsel in seinem Leben. Das dachte sich wohl auch der US-Schauspieler Channing Tatum (38), der seiner Wahlheimat Hollywood in Kürze den Rücken kehren wird. Wie US-Medien berichten, will der "Magic Mike"-Star demnächst nach New York ziehen und dort einen Neuanfang wagen. Auch beruflich: Filme sollen nur noch die Ausnahme sein, er wolle mehr Theater spielen und am Broadway Fuß fassen. Anlass für diese Entscheidung soll die Trennung von Jenna Dewan (37) Anfang April gewesen sein.