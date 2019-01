Video: Hier fliegen Helene und Thomas ins Liebes-Glück

Der Neue, das soll laut "Bunte" und "Bild" der Luftakrobat Thomas Seitel sein, der in Fischers Show mit ihr durch die Luft wirbelt. Silbereisen stellt dazu klar, er kenne Thomas schon lange. Der sei ein toller Kerl – und er wünsche "den beiden ganz viel Glück".

Thomas Seitel war auf dem Cover von "Mate"

Für das Schwulen-Magazin "Mate" posierte Thomas Seitel einst als Cover-Model. Außerdem wurde eine aufwändige 13-seitige Mode-Strecke produziert, in der sich ziemlich freizügig präsentierte. "Mate"-Chefredakteur Felix Just zu "Bild": "Thomas war einer der coolsten Jungs, die wir in den letzten Jahren so vor der Kamera hatten. Wir haben ihn von McFit Models vorgeschlagen bekommen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten."

Helene postet Instagram-Video mit Thomas im Januar

Bereits am 31. Januar 2018 war Thomas Seitel in einem Instagram-Video von Helene Fischer zu sehen. Die Schlagersängerin reagierte damit auf Sophia Thomallas Tattoo-Wette. Helene zeigte sich mit ihrer Tanz-Crew - mittendrin auch Thomas Seitel, der sich freute, die Hände nach oben riss und stolz in die Kamera lächelte.

"Als Freunde neue Wege"

"So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten, umso kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege", schreibt Fischer.

Trotz Trennung wird Florian Helene immer bei sich haben: Er trägt ein großes Tattoo mit ihrem Porträt auf dem Oberarm.

Neuer Freund: Thomas Seitel spricht über Helene Fischer

In einem Interview in der ARD-Sendung "hallo hessen" sprach Akrobat Thomas Seitel noch von einer "rein beruflichen" Beziehung. Ein Jahr trainierten Seitel und Fischer zusammen: "Das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass sie fällt. Und ich auch nicht:" Und weiter: "Wenn man sich vorstellt: 70 Shows einfach abzuliefern, nicht nur Akrobatik zu machen, sondern auch zu singen, zu tanzen und noch durch den Abend zu führen – sie hat das einfach jeden Abend knallhart durchgezogen. Da sieht man einfach was für ein Profi sie ist."