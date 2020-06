Nach Trennung von Ehemann Sido Charlotte Würdig ist nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe

Das große sei nicht etwa eine neue Liebe zu finden, sondern die Familie in Schwung zu halten, was eine "Lifetime-Aufgabe" sei. Und die Verarbeitung des Ganzen beginne gerade erst. Sie sei zwar bereit dazu, auch mal wieder zu flirten, doch sie brauche keinen neuen Mann als Bestätigung. Für eine "tiefe Liebe hätte ich gar keinen Horizont." In Bezug auf ihren Noch-Ehemann und eine neue Partnerin glaube sie nicht, "dass morgen plötzlich eine Neue am Küchentisch sitzen wird. Vorher würde er mit mir sprechen."