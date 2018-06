"Ich bin in Gedanken bei ihr und hoffe, dass alles gut verläuft. Wir müssen abwarten, was passiert", sagte Welte. Wie ein Sprecher des Berliner Unfallkrankenhauses in Marzahn bestätigte, wurde Vogel in der Nacht mehrere Stunden lang operiert. Zum Gesundheitszustand der schwer an der Wirbelsäule verletzten Erfurterin konnte er keine Angaben machen.