Nach tödlichen Messerstichen Blumen und Kerzen: Freunde trauern um Domenica C.

Nach tödlichen Messerstichen: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Noch am Abend hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er ist erst 19 Jahre alt. Am Samstagnachmittag ordnete ein Richter Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter an. Lion K. hat sich in einer ersten Vernehmung nicht zum Tatvorwurf geäußert. In der Wohnung, in der es zu der mutmaßlichen Beziehungstat kam, stellten Ermittler eine mögliche Tatwaffe sicher.