In den Gesprächen der Besucher und den Abschiedsworten im Kondolenzbuch zeichnet sich das Bild ab, das Vogel hinterlassen hat: Das sind die großen Errungenschaften, wie die Olympischen Spiele in die Stadt zu holen, die Wohnungspolitik, die U-Bahn. Aber auch Details sind den Menschen im Kopf geblieben: "Er hat seine Reden immer frei und ohne Zettel gehalten, bis ins hohe Alter. Das fand ich immer bemerkenswert", erzählt eine Dame. Aber nicht nur frei im Reden, auch selbstständig in den Entscheidungen sei Vogel gewesen: "Der hat keine Berater gebraucht und sich nicht bestechen lassen, bei Hans-Jochen Vogel denke ich an jemanden, der aufrichtig war und sich sehr für die Menschen eingesetzt hat."