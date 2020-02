Nach Test in Mexiko und England Netflix führt Top-10-Listen ein

Die Auswahl richte sich nach der jeweiligen Relevanz der Serie oder des Films an dem betreffenden Tag. Seit sechs Monaten würde man bereits mit solchen Listen in Mexiko und Großbritannien experimentieren, die User in diesen Ländern würden diese Errungenschaft laut Netflix als sehr nützlich einstufen. Deswegen gehe man damit nun auch in anderen Ländern an den Start. Man hoffe, dass die Einführung der Top-10-Listen dazu führe, dass man schneller und leichter Titel findet, die man nicht verpassen möchte.