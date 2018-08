Nach Tag zehn war Schluss Nicole Belstler-Boettcher fühlt sich nach "Promi Big Brother" gesünder

"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (55) musste am Sonntag ihren Jutesack packen und das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. Welche positiven aber auch negativen Erfahrungen die Schauspielerin in den vergangenen zehn Tagen im Container machen musste, hat sie jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. So viel vorweg: Das Dixi-Klo spielt eine wichtige Rolle.