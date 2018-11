Oberschleißheim - Wenn Erika R. (63) an den Unfall, vor allem aber an die immer wiederkehrenden Schmerzattacken denkt, die sie seitdem erleidet, kann sie die Tränen nicht zurückhalten. Die ehemalige Busfahrerin hat ständig Schmerzen im unteren Rücken, erklärt sie im AZ-Gespräch. Sie sind Resultat einer schweren Verletzung, die sie bei einem Sturz auf einem Parkplatz in Oberschleißheim erlitt.