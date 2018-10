München/Nürnberg - In der Nähe des Tatortes bei Allersberg ist laut dem bayerischen Landeskriminalamt ein Drohschreiben in arabischer Sprache gefunden worden. Wie die "Bild" erfahren haben will, sollen darin europaweite Angriffe gegen den Bahnverkehr angedroht werden, die erst aufhören, "wenn die europäischen Staaten aufhören würden, die Terror-Organisation ISIS zu attackieren".