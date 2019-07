Nach Staffel zehn "The Walking Dead": Dieser Star verlässt die Serie

"Ich kann bestätigen, dass dies die letzte Staffel ist, in der ich als Michonne in dieser großartigen TV-Show zu sehen sein werde", sagte sie laut "Entertainment Weekly". Zudem erklärte sie, dass die Entscheidung, die Serie zu verlassen, ihr sehr schwergefallen sei. Sie fühle sich zwar "berufen", andere Projekte zu verfolgen, dennoch schmerze sie der Gedanke an den Abschied von "The Walking Dead": "Ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung", so der "Black Panther"-Star: "Mein Herz geht nicht ... es endet nie, die Verbindung zwischen uns endet nie." Sie werde immer ein Teil der "TWD"-Familie bleiben, versprach die 41-Jährige.