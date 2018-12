In "Menschen. Bilder. Emotionen", dem Jahresrückblick von RTL, wird am Sonntagabend auch der Vater von Daniel Küblböck zu Gast sein. Mit Günther Jauch spricht der Bayer über die Persönlichkeit seines Sohnes, die Wesensveränderungen, psychische Störungen und sein dramatisches Verschwinden. Was muss nur in einem Vater vorgegangen sein, der so plötzlich seinen Sohn auf so dramatische Art verloren hatte?