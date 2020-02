Nach Spekulationen um Gesundheit Entwarnung von Fußball-Idol Pelé: "Mir geht es gut"

In einem Interview mit dem Sportportal "GloboEsporte.com" hatte Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento (49) über vermeintliche gesundheitliche Probleme seines berühmten Vaters, Brasiliens Fußball-Legende Pelé (79), gesprochen. Die Sorge war nach Edinhos Aussagen groß. Das wollte Pelé offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Am Donnerstag gab er selbst eine Erklärung ab. "Vielen Dank für eure Gebete und Sorgen. Mir geht es gut", heißt es darin.