Nach Skandal um antisemitische Texte Farid Bang und Kollegah besuchen Auschwitz-Gedenkstätte

Christoph Heubner, Vizepräsident des Komitees, begleitete Kollegah und Farid Bang. Er sagte, dass der Besuch der Rapper für die Auschwitz-Überlebenden eine Genugtuung und auch eine Geste an ihre jungen Fans sei, dass Hass, Menschenverachtung und Antisemitismus in keiner Kunst einen Platz haben sollten. Wie es weiter heißt, legten die Rapper an der berüchtigten "Todeswand" am Block 11 zu Ehren der Ermordeten Blumen nieder.