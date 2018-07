Nach Skandal-Interview Thomas Markle: Alles was er will, ist von Meghan gehört zu werden

Thomas Markle (73) hat am britischen Königshof für ziemliche Verstimmung gesorgt. Der Grund dafür ist das jüngste Interview des 73-Jährigen mit dem britischen Boulevardblatt "The Sun". Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) seien "frustriert", dass er immer wieder mit der Presse spreche und sich dafür bezahlen lasse. Das zumindest berichtet die US-Seite "ET Online". Gut so, findet Meghans Vater.