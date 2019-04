Schon in den vergangenen Wochen deutete der 21-jährige Portugiese immer wieder an, dass er mit seiner aktuellen Situation in München nicht zufrieden ist. "Ich bin hier nicht glücklich. Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen", hatte Sanches etwa im März dem "kicker" gesagt. An seiner Einstellung mangle es nicht, wie der Europameister am Samstag in der Allianz Arena erneut bekräftigte: "Der Trainer und die Teamkollegen wissen, wie hart ich jeden Tag im Training arbeite. Ich muss immer bereit sein, auch wenn ich nur fünf Minuten spiele."