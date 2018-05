Nach Sieg gegen IS Wahl im Irak stößt auf wenig Interesse

Bagdad - Bei der ersten Parlamentswahl im Irak nach dem militärischen Sieg gegen die IS-Terrormiliz hat sich am Samstag in vielen Gebieten nur eine geringe Wahlbeteiligung abgezeichnet. In einigen Provinzen lag sie nach Angaben der Wahlkommission bis 12:00 Uhr Ortszeit zwischen 20 und 30 Prozent, wie lokale Medien meldeten.