Offensive Ankündigung von Arjen Robben

"Die Bedingungen waren natürlich schwer, der Platz war nicht allzu gut. In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich gut gespielt, aber wieder die Chacen nicht genutzt. In der Halbzeit hat der Trainer (Niko Kovac, d. Red.) uns gesagt, dass AEK das nicht durchhalten würde", meinte er bei Sky zu einem über weite Strecken faden Auftritt der Münchner: "Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es nicht so gut, aber mit den beiden Toren war das Spiel dann entschieden."