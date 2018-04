Nach sieben Jahren USA Wie britisch ist Emily Blunt eigentlich noch?

Doch natürlich gingen die letzten Jahre nicht spurlos an Blunt vorbei. So zieht sie zum Beispiel die Brooklyn Bridge der Tower Bridge vor. Es mache sie glücklich, wenn sie "über diese gewaltige Brücke gehe", die in ihrer Wahlheimat New York die Stadtteile Manhattan und Brooklyn miteinander verbindet. Auch gab sie zu, mittlerweile lieber Kaffee statt Tee zu trinken, das habe sich geändert, seit sie in den USA lebe. Bei einer Frage lässt Blunt als Britin im Herzen aber keine Kompromisse zu: James Bond oder Jason Bourne? Ihre klare Antwort: "James Bond, ich bitte Sie!"