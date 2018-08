Die Treppe zum ersten Stock ziert ein Foto von 1900, das die Belegschaft mit gestärkten, weißen Schürzen vor dem Stammhaus in der Fraunhoferstraße zeigt. In dieser Tradition tragen die Rischart-Mitarbeiter neuerdings auch eine eigene Rischart-Tracht. An der Theke ist ein Foto von 1932 von eben jenem Café, in dem der Gast gerade ist. Das Rathaus spiegelt sich in den Fenstern des Rischarts.