Nach sechs Jahren Ehe Jack Osbourne: Seine Frau Lisa reicht die Scheidung ein

Alles Aus im Hause Osbourne? Wie das US-Portal "The Blast" berichtet, soll die Ehe von Jack Osbourne (32) und Lisa Stelly Osbourne (32) in Trümmern liegen. Letztere habe am Freitag vor Gericht die Scheidung eingereicht - nach sechs Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern.