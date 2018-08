Nach schwerem Magen-Darm-Infekt Jürgen Drews ist zurück auf der Bühne

Schöne Nachricht vom selbsterklärten "König von Mallorca": Der Schlagerstar Jürgen Drews (73) ist nach seinem schweren Magen-Darm-Infekt wieder zurück auf der Bühne. Bereits am Samstag spielte Drews in Dortmund wieder sein erstes Konzert nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt vor rund 17.000 im Revierpark Wischlingen. Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" sagte Drews: "Ich hatte sehr weiche Knie - Ramona sagte mir noch, nimm' einen Stuhl mit hoch."