Nach schwachem Start am Samstag ProSieben nimmt "Time Battle" wieder aus dem Programm

Gerade einmal 600.000 Zuschauer

Eigentlich waren am 1., 8. und 15. September drei weitere Ausgaben geplant. "Time Battle - Kämpf um deine Zeit!" mit Janin Ullmann (36, "Die Croods") und Christian Düren (28) als Moderatoren-Duo legte am vergangenen Samstag ein ziemliches Quotendesaster zum Start hin. Nur rund fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe konnten erzielt werden. Insgesamt schalteten knapp 600.000 Zuschauer ein. Eigentlich wollte der Sender seinem Publikum bis Weihnachten immer samstags um 20:15 Uhr ein Show-Programm zeigen.